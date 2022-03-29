В МИД РФ предупредили, что ни одно из враждебных действий Польши в адрес РФ не останется без ответа

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ни одно враждебное действие со стороны Польши по отношению к РФ не останется без ответа. Также Захарова добавила, что Варшава занимается разрушением отношений с Москвой.

«При этом в дипломатии действует хорошо известный принцип взаимности, мы к нему прибегаем, и в данном случае эта ситуация не станет исключением, мы будем действовать по этому же принципу: ни одно из враждебных польских поползновений не останется без ответа», - заявила дипломат на брифинге.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в отношениях Москвы и Варшавы дело не дойдет до разрыва отношений. Также напомним, что официальная Варшава приняла решение выдворить из Польши 45 российских дипломатов, обвинив их якобы в шпионаже.