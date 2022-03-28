У входа в здание раньше располагались флаги четырех стран: России, Белоруссии, Германии и Украины, которые как раз-таки были членами попечительского совета музея.

© Видео: Christian Mantey © Фото: ТРК "Звезда"

Район Карлхорст в Берлине известен на весь мир тем, что именно в этом месте 8 мая 1945 года был подписан «Акт о безоговорочной капитуляции Германии». Позднее здание, в котором был подписан документ, стало так называемым германо-российским музеем, посетители которого своими глазами могли увидеть легендарный зал капитуляции, а также кабинет маршала Георгия Жукова.

Раньше у входа в музей располагались флаги четырех стран: России, Белоруссии, Германии и Украины. Именно эти государства стали членами попечительского совета музея. Однако теперь посетителей встречает лишь украинский флаг. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении «Звезды», остальные флаги попросту убрали, и, более того, надпись «германо-российский» замазали. Сейчас здание именуется просто «музеем».