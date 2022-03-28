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У музея в Берлине, где Жуков принимал капитуляцию Германии, сняли флаг РФ

Елизавета Потейчук
22:51 28.03.2022
У входа в здание раньше располагались флаги четырех стран: России, Белоруссии, Германии и Украины, которые как раз-таки были членами попечительского совета музея.
© Видео: Christian Mantey © Фото: ТРК "Звезда"
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Район Карлхорст в Берлине известен на весь мир тем, что именно в этом месте 8 мая 1945 года был подписан «Акт о безоговорочной капитуляции Германии». Позднее здание, в котором был подписан документ, стало так называемым германо-российским музеем, посетители которого своими глазами могли увидеть легендарный зал капитуляции, а также кабинет маршала Георгия Жукова.

Раньше у входа в музей располагались флаги четырех стран: России, Белоруссии, Германии и Украины. Именно эти государства стали членами попечительского совета музея. Однако теперь посетителей встречает лишь украинский флаг. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении «Звезды», остальные флаги попросту убрали, и, более того, надпись «германо-российский» замазали. Сейчас здание именуется просто «музеем».

© ТРК "Звезда"

С течением времени очевидные, известные всем исторические факты начали ставить под сомнение. Теперь отмечается, что в Великой Отечественной войне якобы победила Украина, и именно украинский фронт брал Берлин.

Ранее в СМИ сообщили, что на Украину из Германии прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов. В материале немецкого агентства dpa утверждается, что кроме этого в зоны боевых действий было доставлено 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медматериалы. 

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