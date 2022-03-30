Небензя: Россия обеспокоена «зачисткой» неугодных лидеров мнений на Украине

В Совет Безопасности с 21 марта были направлены около 8 писем с информацией о похищении неугодных Киеву активистов на Украине.

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Москва обеспокоена “физической зачисткой” лидеров общественного мнения на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«У нас возникают серьезные опасения в связи с осуществляемой киевским режимом физической зачисткой неугодных лидеров общественного мнения», - цитирует его слова ТАСС.

Небензя отметил, 21 марта было направлено официальное письмо в Совет с информацией о похищении Украинскими службами гражданской активистки Елены Бережной, до сих пор о ее судьбе ничего не известно. Аналогичные сообщения поступали в отношении еще 7-ми активистов.

«СБУ также провела обыск у другого известного Совету Безопасности ООН политолога Михаила Погребинского. Что сейчас с ним происходит - нам доподлинно неизвестно. Ждем справедливые оценки в связи с подобной "охотой на ведьм" со стороны наших западных коллег и профильных правочеловеческих структур ООН и ОБСЕ», - сказал Небензя.

Ранее сообщалось, что в постоянном представительстве РФ при ООН заявилили об обеспокоенности в связи с информацией о задержании сотрудниками СБУ украинской правозащитницы и антифашистки Елены Бережной.