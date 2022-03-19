В постпредстве РФ при ООН обеспокоены задержанием украинской правозащитницы Бережной

Постпредство Российской Федерации при Организации Объединенных Наций заявило об обеспокоенности в связи с информацией о задержании сотрудниками СБУ украинской правозащитницы и антифашистки Елены Бережной.

«С учетом радикально-националистической вакханалии, охватившей Киев, есть все основания опасаться за ее жизнь и здоровье», - сообщает постпредство в Telegram-канале МИД РФ.

В сообщении ведомства напоминается, что Бережная обращалась к членам Совета Безопасности, рассказывая о «разгуле фашизма» на Украине.

Постпредство пообещало привлечь внимание к факту политических преследований и запугивания руководство ООН и членов Совета Безопасности.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании, что Российская Федерация снимает свой запрос на голосование в Совбезе ООН. Дипломат отметил, что рассмотрение этого проекта резолюции не отзывается, а лишь откладывается.