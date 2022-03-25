Песков заявил, что решение о продаже газа за рубли касается только «Газпрома»

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что «Газпром» - международная компания, но главным ее собственником является государство.

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Распоряжение Владимира Путина о продаже газа за границу за рубли было дано только «Газпрому» и не касается «НОВАТЭКа». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поручение было "Газпрому", то есть в данном случае поручения "НОВАТЭК" не было. Собственно, "НОВАТЭК" - это компания, туда вряд ли может быть прямое поручение. То есть, была директива "Газпрому"», - сказал он.

Представитель Кремля при этом объяснил, что «Газпром» - международная компания, но главным ее собственником является государство.

«Поэтому такая директива , она "Газпрому" дана. Про "НОВАТЭК" президент ничего не говорил», - подчеркнул еще раз Песков.

Ранее Владимир Путин на совещании с правительством сообщил о своем решении, согласно которому Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, а будет рассчитываться в рублях. При этом он уточнил, что такая мера коснется «недружественных стран». Сразу после заявления российского лидера курс рубля пошел вверх.

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе со «Звездой» назвал решение Путина «ударом по роли доллара как мировой резервной валюты».