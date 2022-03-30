Армия Осколки системы ПВО: кадры уничтоженной позиции дивизиона С-300 ВСУ под Харьковом Координаты пусковых позиций С-300 были установлены российскими средствами радиотехнической разведки. После этого российские военные нанесли удар высокоточным оружием. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры уничтоженной позиции дивизиона С-300 Вооруженных сил Украины в населенном пункте Циркуны в Харьковской области. Сообщается, что координаты пусковых позиций С-300 были установлены российскими средствами радиотехнической разведки. После этого российские военные нанесли удар высокоточным оружием. Результатом стало точное попадание и уничтожение как украинских пусковых установок, так и транспортно-заряжающих машин с боекомплектом. Ранее в оборонном ведомстве России заявили об уничтожении крупных украинских складов с горючим и вооружением при помощи российского высокоточного ракетного оружия. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика