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В Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ

Игнат Далакян
21:18 29.03.2022
Согласно заявлению, кабинету министров Украины необходимо «осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей» организаций, запрещенных согласно внесенному закону.
В Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ
© Фото: Pavlo_bagmut Keystone Press Agency Globallookpress
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В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, изъятии недвижимости и иного имущества.

«Внести изменения в закон Украины "О свободе совести и религиозных организации"...: 1) статью 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания: "Для охраны общественной безопасности и порядка запрещается деятельность религиозных организаций (объединений), непосредственно или как составные части другой религиозной организации (объединения) входят в структуры (являющиеся частями) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины"», - цитирует законопроект РИА Новости.

Кроме того, в этом проекте отмечается, что кабинету министров Украины в срок со дня опубликования закона необходимо: «осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях в распоряжении у организаций (объединений), деятельность которых запрещается, согласно настоящему закону».

Так, после начала российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии собственности РФ и ее резидентов на территории Украины.

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