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«Панцирь» начеку: опубликованы кадры уничтожения украинского беспилотника UJ-22 Airborne

Константин Исаев
10:41 30.03.2022
Такой беспилотник способен нести мины калибра 82 миллиметра.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Расчеты российских зенитных ракетных комплексов «Панцирь-С1» позаботились о том, чтобы для украинских беспилотников небо было закрыто. У самой границы локатор захватил неопознанную цель - за доли секунды огневая установка приземлила непрошенного гостя - украинского беспилотника UJ-22 Airborne.

«Панцири» с самого начала специальной операции принимают активное участие в прикрытии российских важных объектов, в том числе оперативных аэродромов, откуда работает армейская авиация. Эти зенитные системы идеально подходят для защиты от вражеских бепилотников - зенитные автоматы и ракетное вооружение не оставляет дронам ни единого шанса.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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