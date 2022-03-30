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Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе РФ

Егор Левин
10:25 30.03.2022
В соответствии с текстом документа, он коснулся экспертов Алексея Громыко, Александра Никитина, Александра Панова и Сергея Рогова.
Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе РФ
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин исключил нескольких экспертов из научного совета при Совбезе РФ. Среди них оказались сотрудники институтов РАН. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

В соответствии с его текстом, исключенными экспертами оказались Громыко А.А., Никитин А.И., Панов А.Н. и Рогов С.М. Речь в данном случае идет о директоре Института Европы Алексее Громыко, директоре Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александре Никитине, главном научном сотруднике Института США и Канады РАН Александре Панове и научном руководителе Института США и Канады РАН Сергее Рогове. По информации СМИ, ранее они подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия, согласно собственной Конституции, обязана была защитить своих соотечественников во время специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, таким же образом поступило бы любое другое государство.

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