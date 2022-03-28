Патрушев заявил, что Россия была обязана защитить соотечественников в спецоперации на Украине

Как отметил секретарь Совбеза РФ, таким же образом поступило бы любое другое государство.

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Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провел встречу с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри. В ходе беседы Патрушев отметил, что Россия, согласно собственной Конституции, обязана была защитить своих соотечественников во время специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, таким же образом поступило бы любое другое государство.

«В сложившихся условиях Россия не могла остаться в стороне и, согласно своей Конституции, была обязана защитить соотечественников. На нашем месте так поступило бы любое государство», - цитирует ТАСС слова Патрушева.

Более того, секретарь СБ РФ назвал спецоперацию ВС РФ ответной реакцией на преступные действия Киева по отношению к Донбассу.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.