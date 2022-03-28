Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с Украиной
Самолет с делегацией на борту приземлился в одном из аэропортов Стамбула.
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Самолет с российской делегацией на борту приземлился в аэропорту города Стамбула, где состоятся переговоры с украинской стороной. Об этом сообщает турецкое агентство Sabah.
«Самолет Ту-204-300, который перевозит российскую делегацию из Москвы, только что приземлился в стамбульском аэропорту имени Ататюрка», - сообщает агентство.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле могут состояться завтра. Вероятность того, что процесс начнется сегодня, невелика.