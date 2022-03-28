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МО РФ: националисты из минометов обстреляли очереди у пунктов выдачи помощи в пригороде Харькова

21:38 28.03.2022
По сообщении военного ведомства, в результате обстрела три человека погибли, более 10 получили ранения.
МО РФ: националисты из минометов обстреляли очереди у пунктов выдачи помощи в пригороде Харькова
© Фото: IMAGO Dmitri Kotjuh Globallookpress
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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине продолжает тщательно фиксировать бесчеловечные преступления, совершаемые националистами по отношению к мирному населению. Об этом сообщает начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на так называемых "бандер-мобилях", обстреляли места массового скопления мирного населения (очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды)», - сообщает генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Министерства обороны РФ, в результате этого обстрела три человека погибли, более 10 получили ранения.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения опорного пункта ВСУ с огневой позицией БМП в окопе. На кадрах видно, как попадание высокоточного боеприпаса уничтожает укреплённый блок-пост с БМП ВСУ.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Далакян Игнат и Николай Баранов.

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