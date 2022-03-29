В Минстрое заявили о снижении стоимости стройматериалов

Отмечено, что снижение цен на материалы фиксируется по данным информационной системы Федерального научно-технического центра сертификации в строительстве.

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин заявил, что стоимость строительных материалов в стране снижается. Также министр отметил, что вместе с удешевлением стоимости металла снижаются и другие позиции.

«Везде идет снижение», - сообщает слова министра Файзуллина РИА Новости.

Министр добавил, что по данным информационной системы Федерального научно-технического центра сертификации в строительстве идет фиксация снижения стоимости материалов.

Накануне президент России Владимир Путин поручил повысить ставку по льготной ипотеке до 12%. Сообщается, что правительство России должно внести с 1 апреля этого года изменения «в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 года» по процентным ставкам.

Максимальный размер кредита не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных субъектов России.