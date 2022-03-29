В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сенаторы США предложили направить активы РФ Украине

Марина Крижановская
06:33 29.03.2022
Сообщается, что один из способов помощи народу Украины - это «перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств».
Сенаторы США предложили направить активы РФ Украине
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Сенаторы Майкл Беннет от штата Колорадо и Роб Портман от штата Огайо представили законопроект, предусматривающий перенаправку средств арестованных активов России в фонд помощи украинским беженцам и на восстановление Украины.

«Двухпартийное усилие - это еще один знак того, что Конгресс внимательно следит за бурей санкций, введенных против России администрацией Байдена. В этом случае он также делает следующий шаг, чтобы уточнить, кто и как должен получать выгоду», - сообщает издание Axios.

По мнению авторов законопроекта, украинская сторона из-за ситуации с беженцами нуждается в помощи.

«Один из способов помочь - это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», - также сообщается на сайте издания.

Тем временем, Джо Байден вновь позволил себе грубо выразиться в адрес президента Российской Федерации. Накануне, 28 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся невежливые высказывания американского президента в адрес Владимира Путина вызывают тревогу.

Дмитрий Песков отметил, что  «мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США, мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Определить диверсанта: как работает блокпост ВС РФ в Черниговской области
06:51 В стране и мире
В Минстрое заявили о снижении стоимости стройматериалов
05:17 В стране и мире
Видео
Помощь в каждый дом: как доставляют вещи и продукты жителям Рубежного в ЛНР
04:10 В стране и мире
Шахта обрушилась из-за сильного землетрясения в Якутии
03:50 В стране и мире
«Они не заставят нас сделать это»: Песков о вероятности отправки сил в страны НАТО
Популярное
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.