Сенаторы США предложили направить активы РФ Украине

Сообщается, что один из способов помощи народу Украины - это «перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств».

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Сенаторы Майкл Беннет от штата Колорадо и Роб Портман от штата Огайо представили законопроект, предусматривающий перенаправку средств арестованных активов России в фонд помощи украинским беженцам и на восстановление Украины.

«Двухпартийное усилие - это еще один знак того, что Конгресс внимательно следит за бурей санкций, введенных против России администрацией Байдена. В этом случае он также делает следующий шаг, чтобы уточнить, кто и как должен получать выгоду», - сообщает издание Axios.

По мнению авторов законопроекта, украинская сторона из-за ситуации с беженцами нуждается в помощи.

«Один из способов помочь - это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», - также сообщается на сайте издания.

Тем временем, Джо Байден вновь позволил себе грубо выразиться в адрес президента Российской Федерации. Накануне, 28 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжающиеся невежливые высказывания американского президента в адрес Владимира Путина вызывают тревогу.

Дмитрий Песков отметил, что «мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США, мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше».