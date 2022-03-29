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В Белом доме допустили рост цен на еду из-за санкций против РФ

Виталий Музыка
04:44 29.03.2022
В Америке могут вырасти цены на продукты питания в связи с повышением цен на удобрения, заявила Роуз.
В Белом доме допустили рост цен на еду из-за санкций против РФ
© Фото: pixabay.com
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В США не опасается дефицита продовольствия, но предполагают рост цен на него из-за ситуации на Украине и санкций против РФ. Об этом заявила глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз.

«Мы не ждем дефицита здесь, потому что мы чистый экспортер. Однако мы отдаем себе отчет в том, что в мире есть регионы, которые сильно зависят от экспорта пшеницы из определенных стран», - заявила она.

По ее словам, власти уже видят результат санкционного давления на РФ в повышении цен на горючее в США.


«Мы также можем через [рост цен на] удобрения и энергоносители увидеть некоторый эффект для продуктов питания», - добавила Роуз.

Ранее финансово-экономический эксперт объяснил, что странам Европейского союза прямо очень невыгодно покупать энергоресурсы за рубли, так как для этого они должны конвертировать свои имеющиеся ресурсы в рубли.

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