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«Они не заставят нас сделать это»: Песков о вероятности отправки сил в страну НАТО

Виталий Музыка
03:50 29.03.2022
Россия направит войска в страну-члена НАТО только если это будет ответное действие, заявил Песков.
«Они не заставят нас сделать это»: Песков о вероятности отправки сил в страну НАТО
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Кремле не могут и не хотят думать о том, чтобы направить вооруженные силы в какую-либо страну-члена НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это. Мы не можем думать об этом, и мы не хотим думать об этом», - сказал Песков в эфире телеканала PBS, отвечая на вопрос, можно ли представить ситуацию, в которой будет необходимо отправить войска в страну-члена НАТО.

В ходе интервью Дмитрий Песков также ответил на вопрос о последствиях отказа стран Европы платить рублями за российский газ. В этом случае российская сторона не станет заниматься благотворительностью и прекратит поставки, сказал представитель Кремля.

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