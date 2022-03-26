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В Ростове-на-Дону вручили госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации на Украине

20:59 26.03.2022
Перед награжденными участниками спецоперации выступил российский певец Григорий Лепс.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В военном госпитале Ростова-на-Дону вручили госнаграды российским военнослужащим, отличившимся при проведении спецопераици по защите Донецкой и Луганской Народных республик.

Медаль «За отвагу» получил Ришат Комзабаев из рук заместителя командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенанта Алексея Авдеева.

Орденом Пирогова был награжден заместитель начальника военного госпиталя ЮВО полковник медицинской службы Андрей Попов, три медсестры госпиталя были отмечены медалями «За трудовую доблесть», заместителю начальника госпиталя Алексею Гусеву была объявлена благодарность президента РФ.

Перед награжденными участниками спецоперации выступил российский певец Григорий Лепс, который специально приехал, чтобы поддержать военнослужащих.

Ранее в филиале военного госпиталя имени Вишневского замминистра обороны РФ Александр Фомин вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации на Украине. Получивший Орден Мужества командир отделения сержант Артур Пфлигер рассказал, как попал засаду и в результате перестрелки с противником получил ранение.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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