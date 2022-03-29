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Небензя: попытки изолировать РФ оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба

Виталий Музыка
23:42 29.03.2022
Снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, стабилизировать рынки возможно только через отказ от односторонних санкций.
Небензя: попытки изолировать РФ оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба
© Фото: Wang Ying XinHua Globallookpress
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Санкционное давление на РФ, спровоцированное Западом, и попытки изоляции России уже дестабилизировали международные продовольственные рынки и в перспективе подобная политика западных стран грозит миру серьезным экономическим кризисом. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации на Украине.

«Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России», - цитирует его слова ТАСС.

По словам Небензи, Запад, провоцируя санкционную истерию, не принимал в расчет ни последствия для населения государств глобального юга, ни благосостояние собственных граждан. 

«Попытка изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачивается экономическим кризисом исторического масштаба», - сказал постпред.

Он добавил, что бесперебойность поставок и стабильность международных продовольственных рынков может быть восстановлена только отказом от односторонних незаконных ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что власти стран Европы уже начали предупреждать своих граждан о наступающих экономических трудностях. Так, ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к немцам и заявил, что нацию ожидают «трудные дни». По данным немецких СМИ, цены на продукты в стране уже выросли на 20%, и рост продолжается. Продуктовые магазины в Греции вынуждены вводить ограничения на покупку муки и подсолнечного масла из-за дефицита и ажиотажа.

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