МО РФ: согласованы девять гумкоридоров на Запорожском и Полтавском направлениях

По заявлению Минобороны РФ, не было согласовано ни одного маршрута в Россию.

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На текущие сутки Киев заявил об открытии девяти дополнительных коридоров на Запорожском и Полтавском направлениях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной, Вооруженные Силы России продолжают выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению "режимов тишины"», - добавил представитель Минобороны России.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев также сообщил, что из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз – ни одного маршрута в Российскую Федерацию.

Ранее в Минобороны России сообщили о более трех тысяч человек, эвакуированных из Мариуполя за сутки. Согласно сообщению МО РФ, из города спасены уже 108 802 человек.



Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.