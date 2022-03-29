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МО РФ: более трех тысяч человек удалось эвакуировать из Мариуполя за сутки

21:37 29.03.2022
Согласно Минобороны РФ, из Мариуполя спасены уже 108 802 человек.
МО РФ: более трех тысяч человек удалось эвакуировать из Мариуполя за сутки
© Фото: Минобороны России
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Более трех тысяч человек удалось эвакуировать из города Мариуполь. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, удалось эвакуировать 3 135 человека, от всего беспредела, устроенного неонацистами», - сообщил представитель МО РФ.

В Министерстве обороны России также добавили, что из города спасены уже 108 802 человек.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении 123 самолетов и 74 вертолетов Украины. Согласно МО РФ, были уничтожены еще 1 738 украинских танков и других боевых бронированных машин, 181 установка РСЗО, 726 минометов и орудий полевой артиллерии и еще 1 592 единицы специальной военной автотехники.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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