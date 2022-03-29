Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов
Минцифры рекомендовало операторам мобильной связи отказаться от безлимитных тарифных пакетов и сократить потребление трафика пользователями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня Минцифры России отправило письмо в адрес операторов с рекомендацией обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества связи. В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей», - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что решение связано с санкционным давлением на РФ и позволит обеспечить равномерную нагрузку на сеть, чтобы добиться стабильной работы всей инфраструктуры связи в России.
Ранее сообщалось, что риски замедления скорости интернета в связи отключением точки обмена трафика LINX в России отсутствуют. Для российских пользователей ущерб от этого будет незаметен.