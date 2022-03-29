В стране и мире Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов Виталий Музыка Ограничение потребление трафика позволит в условиях сокращения доступности иностранного оборудования найти баланс, заявили в ведомстве. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Минцифры рекомендовало операторам мобильной связи отказаться от безлимитных тарифных пакетов и сократить потребление трафика пользователями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сегодня Минцифры России отправило письмо в адрес операторов с рекомендацией обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества связи. В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей», - сообщили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что решение связано с санкционным давлением на РФ и позволит обеспечить равномерную нагрузку на сеть, чтобы добиться стабильной работы всей инфраструктуры связи в России.



Ранее сообщалось, что риски замедления скорости интернета в связи отключением точки обмена трафика LINX в России отсутствуют. Для российских пользователей ущерб от этого будет незаметен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика