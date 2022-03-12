Минцифры: угрозы замедления интернета в России из-за отключения от LINX нет

Риски замедления скорости интернета в связи отключением точки обмена трафика LINX в России отсутствуют. Для российских пользователей ущерб от этого будет незаметен. Об этом заявили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в министерстве обратили внимание, что операторы «Мегафон» и «Ростелеком» уже ранее собирались прекратить пользоваться услугами LINX из-за того, что в последние годы трафик, проходивший через точку, сильно снизился.

«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика», - заявили в «Мегафон».

Ранее стало известно о том, что «Ростелеком» и «МегаФон» были отключены от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая располагается в Лондоне.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Впоследствии ряд западных стран ввели санкции против России. Кроме того, многие компании приняли решение об уходе с российского рынка.