Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минцифры: угрозы замедления интернета в России из-за отключения от LINX нет

Анна Назайкина
15:32 12.03.2022
Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена, отметили в ведомстве.
Минцифры: угрозы замедления интернета в России из-за отключения от LINX нет
© Фото: Christina Morillo, Pexels
Читайте нас на:

Риски замедления скорости интернета в связи отключением точки обмена трафика LINX в России отсутствуют. Для российских пользователей ущерб от этого будет незаметен. Об этом заявили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в министерстве обратили внимание, что операторы «Мегафон» и «Ростелеком» уже ранее собирались прекратить пользоваться услугами LINX из-за того, что в последние годы трафик, проходивший через точку, сильно снизился.

«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика», - заявили в «Мегафон».

Ранее стало известно о том, что «Ростелеком» и «МегаФон» были отключены от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая располагается в Лондоне.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Впоследствии ряд западных стран ввели санкции против России. Кроме того, многие компании приняли решение об уходе с российского рынка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:49 Армия
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ российскими артиллеристами
14:39 В стране и мире
Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем
14:19 В стране и мире
Видео
«Жалею каждую секунду»: боец ВСУ рассказал, почему решил сложить оружие
12:50 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что у России и США нет переговорного процесса по Украине
12:39 Армия
Видео
Танки, бронемашины и грузовики: кадры выезда колонны техники войск ДНР из Волновахи
Популярное
Видео
От первого лица: кадры работы российских подразделений специального назначения в ходе спецоперации на Украине
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Видео
Минобороны России показало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ
Видео
«Автомат в рот засовывали»: житель ЛНР рассказал об издевательствах боевиков «Айдара»*
Спасение в небе: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных на Украине
Неожиданный поворот: в Meta заявили, что Facebook и Instagram «не потерпят русофобии»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.