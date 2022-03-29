МО РФ: Киев приказал нацбатам подготовить постановочные ролики о «преступлениях российских военных»

Распространение таких материалов направлено на создание негативного фона вокруг спецоперации по защите Донбасса, отметили в Минобороны РФ.

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Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские власти отдают приказы националистическим батальонам снимать постановочные видеоролики о массовых убийствах мирных жителей и мародерстве, которые якобы совершают российские военнослужащие. Представитель оборонного ведомства добавил, что для исполнения данных требований националисты идут на все, не жалея женщин, стариков и детей.

«По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими», - сказал Мизинцев на брифинге.

Как утверждает Начальник НЦУО РФ, распространение данного рода материалов нацелено на создание негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донецкой и Луганской народных республик. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.