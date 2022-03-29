Российский журналист рассказал, как получил пулю от украинского снайпера под Мариуполем

После получения ранения корреспондента на себе вынес один из чеченских бойцов.

© Видео: "Известия" © Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress

Раненый под Мариуполем корреспондент газеты «Известия» Родион Северьянов подробно рассказал о боевых действиях, в ходе которых получил увечье. По словам журналиста, он сам пытался вытащить раненого, и в этот момент в него начал стрелять украинский снайпер.

«Я стал пытаться его вытащить оттуда, сопровождал раненого, в это время по мне отработал украинский снайпер. Не заметить надпись “Пресса” на бронежилете было невозможно, поэтому он прекрасно знал, по кому стреляет», - сказал Северьянов.

Журналист отметил, что получил рану в левое бедро. Вместе с тем, когда Северьянов упал, по нему открыли стрелковый огонь. Родион также подчеркнул, что потерял много крови и вскоре утратил силы для передвижения.

«Танкист сделал мне перевязку, наши стали стягиваться к подъезду, отстреливаться. Один из бойцов буквально на себе меня вытащил на безопасный участок, затем меня эвакуировали уже до более безопасного места», - добавил Северьянов в видеоролике, распространяемом «Известиями».

Напомним, пресс-служба «Известий» сообщала о стабильном состоянии корреспондента. Помощь Родиону Северьянову оказали российские военные медики.