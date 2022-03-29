В «Известиях» раскрыли подробности ситуации с ранением корреспондента под Мариуполем

В издании сообщили, что на помощь Родиону Северьянову пришли российские военные медики.

© Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress

Издание «Известия» проинформировало о состоянии раненого под Мариуполем корреспондента Родиона Северьянова. Отмечается, что журналист продолжил выполнять свой долг даже после того, как он получил ранение.

«Отдельно хотим отметить, что даже после ранения Родион продолжил выполнять свой журналистский долг. На месте помощь ему оказали российские военные медики. Сейчас состояние Родиона стабильное», - сообщили «Звезде» в пресс-службе газеты.

Кроме того, издание подчеркнуло, что намерено выяснить все детали произошедшего и предпринять все необходимые меры, чтобы оказать Северьянову необходимую помощь.

Напомним, Родион Северьянов получил ранение в ногу от пули снайпера. «Известия» также сообщили, что корреспондент находился на территории Донбасса почти с самого начала специальной военной операции РФ.