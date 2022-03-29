В стране и мире Посол РФ в Нидерландах заявил, что он и его супруга получают угрозы расправы Игнат Далакян По словам посла, в социальных сетях стали появляться различные сообщения с угрозами расправиться с ним и его женой. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Посол Российской Федерации в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что он и его жена получают угрозы расправы. «Мне лично поступают письма с угрозами. Давал я одно интервью голландскому телевидению, разъяснял нашу позицию, после этого в социальных сетях стали появляться различные сообщения с угрозами расправиться со мной, с моей женой. В общем, такой беспредел», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24». Ранее посол РФ в Бельгии назвал полностью необоснованной высылку дипломатов РФ из страны. Согласно его заявлению, данные недружественные действия со стороны Бельгии не останутся без ответа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика