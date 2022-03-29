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Посол РФ в Нидерландах заявил, что он и его супруга получают угрозы расправы

Игнат Далакян
20:40 29.03.2022
По словам посла, в социальных сетях стали появляться различные сообщения с угрозами расправиться с ним и его женой.
Посол РФ в Нидерландах заявил, что он и его супруга получают угрозы расправы
© Фото: ТРК «Звезда»
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Посол Российской Федерации в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что он и его жена получают угрозы расправы.

«Мне лично поступают письма с угрозами. Давал я одно интервью голландскому телевидению, разъяснял нашу позицию, после этого в социальных сетях стали появляться различные сообщения с угрозами расправиться со мной, с моей женой. В общем, такой беспредел», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее посол РФ в Бельгии назвал полностью необоснованной высылку дипломатов РФ из страны. Согласно его заявлению, данные недружественные действия со стороны Бельгии не останутся без ответа.

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