Корреспондент «Известий» получил ранение под Мариуполем

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Корреспондент «Известий» Родион Северьянов получил ранение в ходе боевых действий под Мариуполем. Как сообщило издание, пуля снайпера попала ему в ногу. Также отмечается, что Северьянов находился на территории Донбасса почти с самого начала специальной военной операции РФ.

«Под Мариуполем получил ранение корреспондент "Известий" Родион Северьянов. Пуля снайпера попала в ногу», - сообщают «Известия» у себя в Telegram.

Ранее съемочная группа телеканала «Звезда» около часа просидела в бункере под Бердянском, укрываясь от готовящегося штурма, о котором стало известно из разведданных. По сигналу тревоги корреспондент телеканала и российские военнослужащие спустились в подземное хорошо укрепленное помещение с бронебойными дверями.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.