В Минцифры предложили снизить нагрузку на мобильный Интернет за счет сокращения архивных тарифов

Рекомендации ведомства направлены в первую очередь на исключение архивных тарифов, которые могут вызвать высокую нагрузку на Сеть.

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В Минцифры России прокомментировали информацию о возможном ограничении безлимитного мобильного Интернета в будущем. Ведомство сообщает, что в первую очередь ограничения коснутся архивных тарифов, которые могут вызвать высокую нагрузку на Сеть.

«Минцифры обратило внимание на тот факт, что в течение последних лет у мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых архивных тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к Интернету. Это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что исключение архивных тарифов с неоправданно низкой ценой позволит сохранить для абонентов текущие тарифы.

Ранее Минцифры рекомендовало операторам мобильной связи отказаться от безлимитных тарифных пакетов и сократить потребление трафика пользователями. Решение связано с санкционным давлением на РФ и позволит обеспечить равномерную нагрузку на Сеть, чтобы добиться стабильной работы всей инфраструктуры связи в России.