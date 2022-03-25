Турчак заявил, что Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации

Кроме этого, РФ накануне открыла в городе центр гумпомощи мирным жителям.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия планирует полностью восстановить город Мариуполь после окончания спецоперации на Украине.

«Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся, и все сделаем. Все восстановим», - подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» в ходе посещения пункта временного размещения в поселке Володарское в ДНР, передает ТАСС.

Так Турчак ответил одной из жительниц Мариуполя на вопрос о том, кто восстановит разрушенный в ходе боевых действий город.

Ранее сообщалось, что Россия открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи мирным жителям. Местные жители, оставшиеся без еды и крова получили возможность получить первую медпомощь и горячую еду.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.