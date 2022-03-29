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Кабмин утвердил порядок отсрочки от армии для IT-специалистов

Алексей Курильченко
11:10 29.03.2022
Также правительство утвердило список специальностей, которые также могут претендовать на отсрочку.
Кабмин утвердил порядок отсрочки от армии для IT-специалистов
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Правительство РФ утвердило правила предоставления для специалистов в области информационных технологий отсрочки от службы в армии. Правила будут действовать по отношению к молодым людям моложе 27 лет, у которых есть высшее образование и которые работают в IT-компаниях не менее одного года. Правила коснутся и специалистов со стажем менее одного года - при условии, что они окончили вуз до назначения на должность.

«Важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый потенциал», - заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании правительства 2 марта.

Также утвержден перечень специальностей, которые также могут претендовать на отсрочку. В него включены более 60 направлений, среди них математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие.

Ранее в Минцифры сообщили, что российские IT-специалисты смогут рассчитывать на льготные условия при оформлении ипотеки в Москве и регионах. Их могут получить специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках.

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