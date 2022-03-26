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Посол России в Польше оценил вероятность разрыва дипотношений между странами

Ян Брацкий
23:50 26.03.2022
Ранее официальная Варшава приняла решение выдворить из Польши 45 российских дипломатов, обвинив их якобы в шпионаже.
Посол России в Польше оценил вероятность разрыва дипотношений между странами
© Фото: Wistula, Wikipedia
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Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев заявил, что в отношениях Москвы и Варшавы дело не дойдет до разрыва отношений. Тем не менее, посольства двух стран могут на какое-то время закрыться, уточнил дипломат.

«До разрыва отношений, наверное, дело не дойдет. Может быть, нас вынудят на какое-то время здесь закрыть посольство. Естественно, в этом случае придется и полякам закрыть свое посольство в Москве», - сказал Андреев в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее стало известно о принятом польскими властями решении выдворить с территории страны 45 дипломатов из РФ. Варшава потребовала от российских дипломатических работников покинуть Польшу, обвинив их в якобы шпионаже. Тем не менее, реальных обвинений и вручения официальных нот не было, рассказал Андреев.

«Хотя их обвинили в нарушении деятельности, не соответствующей их статусу, никого из них реально ни на чем противоправном не поймали, никаких реальных обвинений не предъявлено, просто туманные размышления», - сообщил посол РФ в Польше.

Отношения коллективного Запада и России резко обострились после начала специальной военной операции Москвы по защите жителей Донбасса. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не желает оккупировать соседнее государство. Ее главная цель - демилитаризация и денацификация Украины. Все удары российские военнослужащие наносят исключительно по объектам военной инфраструктуры.

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