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Минфин РФ объявил досрочный выкуп за рубли выпуска евробондов

Елизавета Потейчук
16:23 29.03.2022
Держателям предложено выкупить евробонды в рублях по официальному курсу на 31 марта.
Минфин РФ объявил досрочный выкуп за рубли выпуска евробондов
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Министерство финансов России объявило о намерении выкупить выпуск евробондов за рубли в досрочном порядке, с погашением 4 апреля. Выкуп составит по цене 100% от номинальной стоимости, а также держателям предложено выкупить евробонды в рублях по официальному курсу Центробанка РФ на 31 марта.

«Обязательства по выкупленным Минфином России облигациям будут признаны досрочно исполненными. Минфин России оставляет за собой право на изменение сроков выкупа облигаций», - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в срок с 29 по 30 марта владельцы выкупаемых облигаций имеют право направить в Национальный расчетный депозитарий поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина в НРД.

Ранее в Минфине РФ заявили, что Россия выплатила средства иностранному банку-корреспонденту по платежному поручению о выплатах дохода по внешним облигационным займам. Общая сумма выплат в пользу иностранного банка-корреспондента составила 117,2 млн долларов.

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