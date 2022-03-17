В стране и мире В Минфине заявили, что РФ выполнила обязательства по выплатам купонного дохода по еврооблигациям Виталий Музыка Общая сумма выплат в пользу иностранного банка-корреспондента составила 117,2 млн долларов, сказано в публикации. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Россия выплатила средства иностранному банку-корреспонденту по платежному поручению о выплатах дохода по внешним облигационным займам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ. «Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме 117,2 млн долл. США сроком 15 марта 2022 г., направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено», - сказано в сообщении. От Минфина поступит дополнительная информация по результатам зачисления денег платежному агенту по еврооблигациям Citibank UK, отмечается в публикации.



Ранее сообщалось, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о наличии у Российского государства необходимых средств для выполнения обязательств по госдолгу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика