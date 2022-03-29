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Мединский сообщил об обещании Киева отказаться от вступления в военные союзы

Елизавета Потейчук
15:43 29.03.2022
Также глава российской делегации отметил, что Украина отказывается от проведения учений на своей территории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в ходе встречи украинская сторона пообещала не вступать в военные союзы. 

«Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включающих Российскую Федерацию», - отметил Мединский по итогам переговоров в Стамбуле.

Также напомним, что глава делегации РФ подчеркнул отсутствие стремления Украины вернуть Крым и Донбасс военным путем.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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