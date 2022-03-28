Патрушев назвал биологическую деятельность США продолжением традиций нацистской Германии

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Российская Федерация сейчас завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине, и цивилизованный мир наконец увидит, что США продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», - передает слова Патрушева РИА Новости.

Ранее Николай Патрушев заявил, что специальная военная операция РФ на Украине является ответным действием на преступления Киева по отношению к Донбассу. По его словам, была создана угроза жизням четырех миллионов людей, проживающих на территории ЛДНР.