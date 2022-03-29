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Патрушев заявил о фактах разработки США микробов, поражающих определенную человеческую популяцию

Алексей Курильченко
14:08 29.03.2022
По словам секретаря Совета безопасности РФ, американцы разрабатывают способы применения синтетической биологии для военных целей.
Патрушев заявил о фактах разработки США микробов, поражающих определенную человеческую популяцию
© Фото: freepik.com
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В биологических лабораториях США разрабатываются вредоносные микробы, которые способны поражать определенную человеческую популяцию. О фактах, подтверждающих это, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Копятся также факты, свидетельствующие о работе американцев по использованию в военных целях методов синтетической биологии, которые позволяют придавать микроорганизмам новые характеристики, повышать их патогенность, создавать бактерии и вирусы, которые воздействуют на определенную, конкретную популяцию», - заявил Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Ранее Патрушев заявил, что Российская Федерация завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине, и цивилизованный мир наконец увидит, что США продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми.

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