В стране и мире Патрушев заявил о фактах разработки США микробов, поражающих определенную человеческую популяцию Алексей Курильченко По словам секретаря Совета безопасности РФ, американцы разрабатывают способы применения синтетической биологии для военных целей. © Фото: freepik.com Читайте нас на: В биологических лабораториях США разрабатываются вредоносные микробы, которые способны поражать определенную человеческую популяцию. О фактах, подтверждающих это, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Копятся также факты, свидетельствующие о работе американцев по использованию в военных целях методов синтетической биологии, которые позволяют придавать микроорганизмам новые характеристики, повышать их патогенность, создавать бактерии и вирусы, которые воздействуют на определенную, конкретную популяцию», - заявил Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». Ранее Патрушев заявил, что Российская Федерация завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине, и цивилизованный мир наконец увидит, что США продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика