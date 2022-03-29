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Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили ход спецоперации на Украине

Елизавета Потейчук
14:59 29.03.2022
Сергей Лавров и Владимир Макей, в частности, обсудили союзное строительство и двустороннее сотрудничество.
Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили ход спецоперации на Украине
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонную беседу с белорусским коллегой Владимиром Макеем. В ходе разговора стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества, а также союзного строительства. При этом руководители МИД государств обменялись мнениями насчет график предстоящих контактов России и Белоруссии и мероприятий по линии ОДКБ.

«Министры обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход Специальной военной операции России на Украине и российско-украинских переговоров. Было условлено наращивать плотную координацию во внешнеполитической сфере, в том числе совместное противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, в ходе предыдущего телефонного разговора Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия во внешнеполитической сфере. В частности, были затронуты темы Союзного государства и инициативы РФ по гарантиям безопасности.

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