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Лавров обсудил по телефону с Макеем Союзное государство и инициативы РФ по гарантиям безопасности

Елизавета Потейчук
19:48 18.02.2022
Главы МИД РФ и Белоруссии также обсудили актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия во внешнеполитической сфере.
Лавров обсудил по телефону с Макеем Союзное государство и инициативы РФ по гарантиям безопасности
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу с белорусским коллегой Владимиром Макеем. В частности, в ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия во внешнеполитической сфере, включая в развитие договоренностей, достигнутых в рамках переговоров в Кремле президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Министры рассмотрели ход реализации задач по дипломатическому сопровождению выполнения интеграционных решений Высшего Государственного Совета Союзного государства. Состоялся обмен мнениями об обсуждении российских инициатив о путях обеспечения устойчивых правовых гарантий безопасности», - передает сайт МИД РФ.

Говоря о безопасности России, президент РФ Владимир Путин заявил, что страна делает ровно то, что считает нужным, но исключительно в определенных рамках. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Путин подчеркнул, что Россия имеет четкие ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства.

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