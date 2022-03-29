В стране и мире В Стамбуле завершились переговоры делегаций России и Украины Алексей Курильченко Встреча во дворце Долмабахче продлилась около трех часов. © Фото: Сергей Карпухин, РИА Новости Читайте нас на: В Стамбуле завершился очередной раунд переговоров делегаций России и Украины. Встреча продлилась около трех часов. Перед переговорами состоялась встреча глав делегаций - Владимира Мединского и Давида Арахамии. Параллельно делегации обсуждали весь спектр вопросов, обсуждаемых на переговорах. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступила пора, чтобы переговоры России и Украины принесли результат. С данным заявлением он обратился к делегациям России и Украины перед их переговорами в Стамбуле. Также турецкий лидер сказал, что «эти переговоры в Стамбуле могут содействовать встрече лидеров России и Украины». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика