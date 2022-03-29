Пентагон передал Конгрессу обновленную версию Стратегии национальной обороны
В новой стратегии обороны США Китай назван самым важным стратегическим конкурентом Америки.
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Министерство обороны передало секретную стратегию национальной безопасности на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
«Секретный NDS (стратегия нацобороны - прим. ред.) определяет, как Министерство обороны будет способствовать продвижению и защите жизненно важных национальных интересов США – защите американского народа, расширению процветания Америки, а также реализации и защите наших демократических ценностей», - сказано в сообщении.
В документе отмечено, что основным приоритетом обороны США является защита в условиях растущей многодоменной угрозы со стороны Китая.
Ранее сообщалось, что новая стратегия Пентагона опишет Россию как «острую угрозу», но не представляющую долгого системного вызова.