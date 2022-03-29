В стране и мире Пентагон передал Конгрессу обновленную версию Стратегии национальной обороны Виталий Музыка В новой стратегии обороны США Китай назван самым важным стратегическим конкурентом Америки. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Министерство обороны передало секретную стратегию национальной безопасности на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона. «Секретный NDS (стратегия нацобороны - прим. ред.) определяет, как Министерство обороны будет способствовать продвижению и защите жизненно важных национальных интересов США – защите американского народа, расширению процветания Америки, а также реализации и защите наших демократических ценностей», - сказано в сообщении. В документе отмечено, что основным приоритетом обороны США является защита в условиях растущей многодоменной угрозы со стороны Китая. Ранее сообщалось, что новая стратегия Пентагона опишет Россию как «острую угрозу», но не представляющую долгого системного вызова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика