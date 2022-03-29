Россия высылает по три дипломата из Латвии и Эстонии

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Из России будут высланы три дипломата Латвии и три дипломата Эстонии, а также четырех сотрудников Литвы в качестве ответных мер. Об этом сообщили в российским министерстве иностранных дел. Послы трех стран были вызваны в МИД РФ, им выражен решительный протест.

«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников Посольства Литвы, трех - Посольства Латвии, а также троих представителей Посольства Эстонии и Псковской Канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.