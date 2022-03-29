Песков заявил, что участие Абрамовича в переговорах было одобрено Россией и Украиной

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Участие в переговорах России и Украины бизнесмена Романа Абрамовича было одобрено обеими сторонами. При этом он не является официальным членом российской делегации, а обеспечивает определенные контакты между сторонами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для того чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон... Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации - вы знаете, что нашу делегацию возглавляет помощник президента Мединский. Но тем не менее с нашей стороны он также присутствует сегодня в Стамбуле», - заявил Песков журналистам.

Перед началом российско-украинских переговоров в Стамбуле бизнесмен Роман Абрамович встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Песков сообщил, что Роман Абрамович участвовал в начальном этапе организации переговоров Москвы и Киева.