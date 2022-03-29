Абрамович и Эрдоган переговорили перед встречей делегаций России и Украины в Стамбуле

Во время встречи вместе с Абрамовичем и Эрдоганом находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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Российский бизнесмен Роман Абрамович встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом российско-украинских переговоров в Стамбуле. Абрамович и Эрдоган переговорили во дворце Долмабахче.

Во время беседы сторон вместе с ними находился также глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Роман Абрамович участвовал в начальном этапе организации переговоров Москвы и Киева. В преддверии следующего раунда встреч в Стамбуле Эрдоган заявил, что наступила пора, чтобы переговоры России и Украины принесли результат. С данным заявлением он обратился к делегациям двух стран.