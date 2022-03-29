Шойгу заявил, что модернизацию АПЛ «Иркутск» предстоит завершить до конца года
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что модернизацию атомной подводной лодки «Иркутск» предстоит завершить до конца года. Он сделал это в ходе обсуждение выполнения гособоронзаказа Дальневосточным центром судостроения и судоремонта.
«В 2021 году предприятия центра отремонтировали и обслужили 112 кораблей и судов Военно-морского флота, завершили оснащение фрегата "Маршал Шапошников" современными эффективными ударными комплексами. В результате обеспечен заданный уровень технической и боевой готовности Тихоокеанского флота», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.
Помимо модернизации «Иркутска», в текущем году, по словам Шойгу, предстоит осуществить еще ремонт большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», а также работы по восстановлению технической готовности атомной подлодки «Томск» в пункте постоянного базирования.
Кроме этого, Шойгу пообещал адекватную реакцию в случае реализации намерений отдельных стран НАТО поставлять на Украину самолеты или системы ПВО.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов