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Шойгу заявил, что модернизацию АПЛ «Иркутск» предстоит завершить до конца года

12:36 29.03.2022
Помимо модернизации «Иркутска», в текущем году, по словам Шойгу, предстоит осуществить еще ремонт большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», а также работы по восстановлению технической готовности атомной подлодки «Томск» в пункте постоянного базирования. 
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что модернизацию атомной подводной лодки «Иркутск» предстоит завершить до конца года. Он сделал это в ходе обсуждение выполнения гособоронзаказа Дальневосточным центром судостроения и судоремонта. 

«В 2021 году предприятия центра отремонтировали и обслужили 112 кораблей и судов Военно-морского флота, завершили оснащение фрегата "Маршал Шапошников" современными эффективными ударными комплексами. В результате обеспечен заданный уровень технической и боевой готовности Тихоокеанского флота», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Помимо модернизации «Иркутска», в текущем году, по словам Шойгу, предстоит осуществить еще ремонт большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», а также работы по восстановлению технической готовности атомной подлодки «Томск» в пункте постоянного базирования. 

Кроме этого, Шойгу пообещал адекватную реакцию в случае реализации намерений отдельных стран НАТО поставлять на Украину самолеты или системы ПВО. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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