Шойгу пообещал адекватно отреагировать в случае поставок НАТО самолетов и систем ПВО на Украину

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу пообещал адекватно отреагировать, если НАТО произведет поставки самолетов и систем ПВО на Украину. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что на все подобные заявления лидеров отдельных стран Североатлантического альянса обращается отдельное внимание.

«Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно отреагируем», - заявил Шойгу на селекторном совещании во вторник, 29 марта.

Министр также отметил, что российская сторона считает безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине, так как его бесконтрольная раздача населению и наемникам усугубляет ситуацию, создавая угрозу в том числе и для самих европейцев.

Ранее Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине. Как заявил глава МО РФ, снижен боевой потенциал и нанесен существенный урон ВСУ.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов