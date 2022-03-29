Шойгу: самолет ДРЛО А-100 воплощает в себе самые передовые идеи в области радиолокации

Шойгу заявил о намерении обсудить вопросы реализации перспективного проекта самолета ДРЛО А-100 в ходе селекторного совещания.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что самолет ДРЛО А-100 воплощает в себе самые передовые идеи в области радиолокации.

«Данный самолет воплощает в себе самые передовые идеи в области радиолокации, на десятилетия вперед обеспечивает базу для модернизации отечественных систем дальнего радиолокационного обнаружения», - заявил Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 создается концерном «Вега». Шойгу заявил о намерении обсудить вопросы реализации этого перспективного проекта в ходе селекторного совещания.

Кроме этого, министр обороны сообщил об уничтожении около 600 иностранных наемников, приехавших на Украину. Также, как заметил Сергей Шойгу, более 500 наемников успели самостоятельно покинуть страну за последние две недели.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов