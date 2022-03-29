Шойгу заявил о присвоении наименования «гвардейская» двум бригадам ВС РФ
Двум бригадам Вооруженных сил России - 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота - было присвоено наименование «гвардейская». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
«Указом президента наименование "гвардейская" присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота», - заявил Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил 126-ю отдельную бригаду береговой обороны и 155-ю бригаду морской пехоты с присвоением звания гвардейских. Глава государства направил бригадам поздравительные телеграммы.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов