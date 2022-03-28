Армия Путин поздравил бригады морской пехоты и береговой обороны с присвоением гвардейских званий Ранее 126-ю отдельную бригаду береговой обороны и 155-ю бригаду морской пехоты отметили почетным званием. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил 126-ю отдельную бригаду береговой обороны и 155-ю бригаду морской пехоты с присвоением звания гвардейских. Глава государства направил бригадам поздравительные телеграммы. «Вы по праву можете гордиться историей и легендарными ратными традициями своего соединения. На самых сложных участках - в борьбе с террористами в Сирии, в решении миротворческих задач в Нагорном Карабахе, в ходе проведения специальной военной операции на Украине - личный состав бригады неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения воинского долга», - говорится в тексте телеграмм. Ранее президент подписал указ о присвоении гвардейских званий бригадам. В текстах указов сообщается, что почетное наименование гвардейских бригадам присвоено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика