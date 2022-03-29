Сергей Шойгу заметил, что все военнослужащие весеннего призыва прошлого года будут уволены в запас и отправлены к местам проживания по истечении срока службы.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки.

По его словам, в рамках весенней призывной кампании, которая стартует в пятницу, 1 апреля, в Вооруженные силы и другие подразумевающие военную службу структуры будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем весной 2021 года.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», - заметил министр на селекторном совещании.

Шойгу поручил начать первые отправки новобранцев к местам прохождения службы в третьей декаде мая.

Министр обороны России поручил продолжать комплекс противоэпидемических мероприятий для военнослужащих по призыву. Это сделано, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19.

«Большинство военнослужащих будут проходить профессиональную подготовку в учебных центрах от трех до пяти месяцев», - отметил Шойгу.

Сергей Шойгу добавил, что все военнослужащие весеннего призыва прошлого года будут уволены в запас и отправлены к местам проживания по истечении срока службы.

Также глава оборонного ведомства России заявил, что специальная военная операция на Украине продолжится до завершения поставленных целей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов