Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ
Стоянку, на которой находились самоходные артиллерийские орудия и танки Вооруженных сил Украины, заметили расчеты российских беспилотных летательных аппаратов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Оборонное ведомство России опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники.
Стоянку, на которой находились самоходные артиллерийские орудия и танки вооруженных сил Украины, заметили расчеты российских беспилотных летательных аппаратов.
Получив координаты цели, российские военные нанесли по украинской боевой технике удар высокоточными боеприпасами.
Как заявили в Минобороны России, бронетехника и автомобили ВСУ были уничтожены точным попадаением.
Ранее в МО РФ показали, как работает российская военная полиция под Черниговом - через один из поставленных в Черниговской области блокпостов в день проезжает по 20-30 машин. В некоторых из них пытаются провезти оружие и боеприпасы.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов