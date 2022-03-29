Армия Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ Стоянку, на которой находились самоходные артиллерийские орудия и танки Вооруженных сил Украины, заметили расчеты российских беспилотных летательных аппаратов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Оборонное ведомство России опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники. Стоянку, на которой находились самоходные артиллерийские орудия и танки вооруженных сил Украины, заметили расчеты российских беспилотных летательных аппаратов. Получив координаты цели, российские военные нанесли по украинской боевой технике удар высокоточными боеприпасами. Как заявили в Минобороны России, бронетехника и автомобили ВСУ были уничтожены точным попадаением. Ранее в МО РФ показали, как работает российская военная полиция под Черниговом - через один из поставленных в Черниговской области блокпостов в день проезжает по 20-30 машин. В некоторых из них пытаются провезти оружие и боеприпасы. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика